 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, aracında 'çakar' tespit edilen bir kişiye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli\'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası
29.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:18
Abone Ol

Kırklareli'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, aracında 'çakar' tespit edilen bir kişiye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, trafik jandarması yaptıkları denetimde, yetkisi dışında çakar lamba kullanan bir sürücü tespit etti.

Vize ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan, Ş.Ş. idaresindeki otomobilin üstünde, arka camı ile ön panjur kısmında çakar lamba, motor kısmında ise sesli uyarı cihazı olduğu tespit edildi.

Ekipler sürücüye, usulsüz çakar lamba ve sesli uyarı cihazı kullanımından 6 bin 439 lira ceza uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli, Vize, Güvenlik, Ceza, Trafik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement