Kırklareli'de çakarlı araca 6 bin 439 lira para cezası

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, aracında 'çakar' tespit edilen bir kişiye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, trafik jandarması yaptıkları denetimde, yetkisi dışında çakar lamba kullanan bir sürücü tespit etti.

Vize ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan, Ş.Ş. idaresindeki otomobilin üstünde, arka camı ile ön panjur kısmında çakar lamba, motor kısmında ise sesli uyarı cihazı olduğu tespit edildi.

Ekipler sürücüye, usulsüz çakar lamba ve sesli uyarı cihazı kullanımından 6 bin 439 lira ceza uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.