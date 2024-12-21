Kırklareli Demirköy\'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Vali Uğur Turan başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Demirköy Kaymakam Vekili Pınarhisar Kaymakamı Rabia Nacar Çanakcıoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve kurum yetkililerinin katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, Kırklareli'nin huzuru, güvenliği ve gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "Devletimiz tarafından ilçemize bağlı köy ve mahallelerin gelişimine yönelik devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi. Sizler için varız, birlikte güçlüyüz. Kırklareli'nin huzuru, güvenliği ve gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda muhtarların talep ve istekleri dinlendi. - KIRKLARELİ