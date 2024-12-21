Kırklareli Demirköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırklareli Demirköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Demirköy\'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısında, ilçenin huzuru, güvenliği ve gelişimine yönelik projeler değerlendirildi.

21.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Vali Uğur Turan başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Demirköy Kaymakam Vekili Pınarhisar Kaymakamı Rabia Nacar Çanakcıoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve kurum yetkililerinin katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, Kırklareli'nin huzuru, güvenliği ve gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "Devletimiz tarafından ilçemize bağlı köy ve mahallelerin gelişimine yönelik devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi. Sizler için varız, birlikte güçlüyüz. Kırklareli'nin huzuru, güvenliği ve gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda muhtarların talep ve istekleri dinlendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uğur Turan, Politika, Demirköy, Valilik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli Demirköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Demirköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.