Demirköy\'de Ramazan denetimleri sürüyor

23.02.2026 18:07  Güncelleme: 18:18
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı alışveriş yapabilmesi için marketlerde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Zabıta ekipleri ürün kontrolü yaparak hijyen ve fiyat uygulamalarını denetliyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Demirköy Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile kasa uyumu, hijyen kuralları, raf ve depo düzeni ile temel gıda ürünlerinde fiyat uygulamaları titizlikle incelendi. Ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirtti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığı ve huzurunun her şeyden önce geldiği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

