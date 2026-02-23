Demirköy\'de Ramazan denetimleri sürüyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Demirköy Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile kasa uyumu, hijyen kuralları, raf ve depo düzeni ile temel gıda ürünlerinde fiyat uygulamaları titizlikle incelendi. Ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirtti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığı ve huzurunun her şeyden önce geldiği vurgulandı. - KIRKLARELİ