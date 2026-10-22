Kırklareli Denetimli Serbestlik, kadın yükümlüler için Edirne'ye gezi düzenledi - Son Dakika
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Kırklareli Denetimli Serbestlik, kadın yükümlüler için Edirne'ye gezi düzenledi

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Kırklareli Denetimli Serbestlik, kadın yükümlüler için Edirne\'ye gezi düzenledi
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Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kadın yükümlülerin manevi gelişimini desteklemek ve motivasyonunu artırmak amacıyla Edirne'ye gezi düzenledi. Gezide kadın yükümlüler Selimiye Camii, Eski Cami ve Sağlık Müzesi'ni ziyaret ederek kentin kültürel değerlerini tanıdı.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kadın yükümlülerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Edirne gezisi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kadın yükümlüler, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Selimiye Camii, Eski Cami ve Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Katılımcılar, gezide kentin tarihi yapılarını ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla kadın yükümlülerin toplumsal yaşama katılımlarının desteklenmesinin amaçlandığı gezi ile manevi gelişimlerinin güçlendirilmesi ve motivasyonlarının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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