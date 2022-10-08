Kırklareli haberleri | Kırklareli'de Sarı Saltuk Kültür Evi'nin temeli törenle atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle aralarında Kırklareli'deki Sarı Saltuk Kültür Evi'nin de bulunduğu 7 cemevinin temeli atma töreni ve 4 cemevinin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan Sarı Saltuk Kültür Evi'nin temeli törenle atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törene Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Sarı Saltuk Derneği adına Naki Saltık ile Babaeski Cem Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cumhurbaşkanı'nın böyle bir kararla orayı yenilemiş olmasının sevindirici ve olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Cami ve cemevinin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından benimsenmesi ve hukuki bir kalıp alması 1997'de olmuştu. 1997'de de 44 dönümlük bir arazi için Maliye Bakanlığına talimat verilmiş, Cem Vakfı'na tahsis edilmiş. Bir cemevinin yapılması ve temelinin hükümet tarafından atılması ifade edilmiş. Orada 1997'de cemevinin temeli atılmış. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir kararla olayı yenilemiş olması sevindirici ve olumlu bir gelişme" dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla aralarında Sarı Saltuk Kültür Evi'nin de bulunduğu 7 cemevinin temel atma törenini gerçekleştirdi ve 4 cemevinin açılışını yaptı. - KIRKLARELİ