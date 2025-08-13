Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Turan, vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade ederek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ