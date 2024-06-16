Kırklareli Jandarması, şehit anneleri ve babalarının elini öptü

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolaysıyla il genelindeki şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle, il genelinde yaşayan şehit aileleri ve gazileri Kurban Bayramı münasebetiyle evlerinde ziyaret etti. Jandarma personelleri, ziyaretlerinde şehit ana-babalarının elini öpüp, yakınları ve gazilerin bayramını tebrik etti. Ekipler, teşkilat olarak her zaman yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan ziyaretler ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve canı pahasına vatan savunmasında yer alan değerli gazilerimiz ziyaret edilerek, Kurban Bayramları ve Babalar Günü kutlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ