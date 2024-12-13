Kırklareli'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Coşkuyla Başladı

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Kırklareli'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali coşkusu

KIRKLARELİ - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali coşkuyla gerçekleşiyor.

Kırklareli'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivale yoğun katılım gerçekleşti. Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen festivalde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğu 'Rezonans' dans gösterisini gerçekleştirdi.

Festivalde konuşan Vali Uğur Turan sanatın önemine değinerek, "Belli ki sanat Kırklareli'nden asla göçüp gitmeyecek. Kırklareli bence sanat noktasında hedef il olacak" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ise katılan herkese teşekkür etti. Ersoy, hedeflerinin ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşmak olduğunu söyledi.

Festivallerin Kırklareli ile birlikte Şırnak ve Erzincan'da düzenledikleri aktaran Ersoy, 'Opera, bale her yerde' temasını benimsediklerini dile getirdi.

Gösterinin ardından Vali Turan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün'e çiçek takdim etti.