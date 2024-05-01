Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Törenlerle Kutlandı

Kırklareli\'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Törenlerle Kutlandı

Kırklareli'nde işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenen törenlerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. İl ve ilçelerdeki sendikaların Lüleburgaz ilçesinde toplanmasıyla başlayan etkinlik, sloganlar eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüyüşle devam etti. Tören alanında çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar da konser verdi. Sendika temsilcilerinin konuşmalarıyla sona eren etkinlik, büyük bir katılımla gerçekleşti.

01.05.2024 14:13
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Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Lüleburgaz ilçesinde meydanda toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Kongre Meydanı'na yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Daha sonra sendika temsilcileri konuşma yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

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