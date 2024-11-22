Kırklareli'nde kara yoluna beton döktüğü tespit edilen firmaya 106 bin 229 lira cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri yola beton döküldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler D-100 kara yoluna beton döken aracı tespit etti.
Ekipler beton firmasına 106 bin 229 lira cezai işlem uyguladı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Kırklareli'nde Betona Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?