Kırklareli'nde Çocuk Denetimleri Devam Ediyor
Kırklareli'nde Çocuk Denetimleri Devam Ediyor

17.02.2026 13:03
Sokakta çalışan ve dilenen çocukların tespiti için denetimler sürdürülüyor, sosyal hizmet müdahaleleri yapılacak.

Kırklareli'nde sokakta çalışan ve dilenen çocukların tespitine yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Zabıta Müdürlüğü iş birliğiyle Çocuklar Güvende Programı kapsamında vatandaşların yoğun olduğu caddelerde yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Görevli ekipler, program çerçevesinde sokakta çalışan ve/veya dilenen çocukların tespitine yönelik denetim ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Çocuklarımızın korunması, güvenliğinin sağlanması ve gerekli sosyal hizmet müdahalelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

