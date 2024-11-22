Kırklareli\'nde Diş Hekimliği Günü Töreni

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Dünya Diş Hekimliği Günü kapsamında Kırklareli'nde çelenk töreni düzenlendi.

Kırklareli'nde Dünya Diş Hekimliği Günü kapsamında tören düzenledi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında gerçekleşen törende Kırklareli Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cemil Kavakoğlu ile beraberindekiler Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Sağlıkta şiddete değinen Genel Sekreteri Cemil Kavakoğlu, şiddetin olmadığı bir ortamda görevlerini yapmak istediklerini söyledi.

Kavakoğlu, katılan herkese teşekkür etti. - KIRKLARELİ