Kırklareli'ne bağlı Kocahıdır köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 6 Aralık Cuma günü yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkeze bağlı Kocahıdır köyünde 09.30-17.30 saatlerinde, Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
TREDAŞ, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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