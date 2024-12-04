Kırklareli\'nde Elektrik Kesintisi

Yerel

Kırklareli'ne bağlı Kocahıdır köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 6 Aralık Cuma günü yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkeze bağlı Kocahıdır köyünde 09.30-17.30 saatlerinde, Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

TREDAŞ, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KIRKLARELİ