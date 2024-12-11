Kırklareli\'nde Koleda Kutlaması

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Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği Koleda 11 Ocak 2025 Cumartesi günü kutlanacak.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku temalı Koleda, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 11 Ocak 2025 tarihinde kutlanacak. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarına vurarak mahalleliyi ve esnafı korkutacak. - KIRKLARELİ