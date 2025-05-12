Kırklareli'nde Minibüs Denetimi

Kırklareli'nde minibüs sürücülerine sivil denetim
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.
Kırklareli İl Jandarma komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara sivil denetim gerçekleştirdi. Denetimde şoför ve yolcuların emniyet kemerlerini takıp takmadığı, şoförün kurallarına kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.
Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
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