Kırklareli\'nde Süt Ürünleri Denetimi

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihraç edilen süt ürünlerini denetledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İnece beldesinde bir süt ürünleri işletmesinde denetim yaptı.

Ekipler ihracatı gerçekleştirilen peynir çeşitlerinden numune alarak araçlara yüklenmesi ve araç kasasının mühürlenmesi çalışmalarını takip etti. - KIRKLARELİ