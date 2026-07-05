Kırklareli'nde Üçüz Doğum Şaşkınlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Üçüz Doğum Şaşkınlığı

Kırklareli\'nde Üçüz Doğum Şaşkınlığı
05.07.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde bir ineğin üçüz buzağı doğurması aileyi ve köyü heyecanlandırdı, sağlıklı gelişim sürüyor.

Kırklareli'nde hayvancılık yapan Ergin ailesinin ineğinin üçüz buzağı dünyaya getirmesi hem aileyi hem de köy sakinlerini şaşırttı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ergin ailesi, alışılmışın dışında bir doğuma tanıklık etti. Ailenin büyükbaş hayvanlarından biri, sağlıklı şekilde üç buzağı dünyaya getirdi. Ender görülen doğumun ardından anne inek ve üç buzağının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar zaman zaman ikiz doğumlarla karşılaştıklarını belirten aile fertleri, ilk kez üçüz doğum yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlk kontrolde iki sanıldı, üçüncü buzağı sürprizi yaşandı

Doğum sırasında yaşananları anlatan Efehan Ergin, ilk buzağının doğmasının ardından ikinciyi fark ettiklerini, son kontrol sırasında ise üçüncü buzağıyla karşılaşınca çok şaşırdıklarını söyledi. Ergin, "Dün bir ineğimizin doğumu vardı. Kontrollerimizi yaptık. İç suyu gelmişti. Veterinerimizle birlikte doğuma başladık. İlk buzağımız geldi. Ardından ikinci buzağıyı fark ettik ve onun da doğumunu gerçekleştirdik. Son bir kez daha kontrol edelim dedik. Baktığımızda üçüncü buzağıyı da gördük. Çok şükür şimdi üçüzlerimiz var. Biri erkek, ikisi dişi. Erkek olan diğerlerine göre biraz daha iri. Şu an bebek gibi özenle bakıyoruz. Annelerinden sağdığımız sütü onlara veriyoruz. Biraz küçük oldukları için ilaç destekleri de uyguluyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz" dedi.

"Çocukluğumdan beri ilk kez görüyorum"

Emirhan Ergin ise çocukluğundan bu yana hayvancılığın içinde olduğunu belirterek böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Ergin, "Çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önce ikiz buzağılarımız oldu ama üçüz hiç olmamıştı. Dün işteydim, ailem arayıp haber verdi. Gerçekten çok şaşırdım. Çok sevindik ve mutlu olduk. Daha önce ne yaşadık ne de çevremizde duyan oldu. Köylüler de bu olaya çok şaşırdı. Herkes şaşırdı, inşallah sağlıklı büyürler. Annelerinden sağdığımız sütü buzağılara veriyoruz. Daha önce çok sayıda buzağı büyüttük. Onların bakımında bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah sağlıklı şekilde büyüyecekler" diye konuştu.

"İlk kez üçüz doğuma şahit olduk"

Ailenin büyüğü Tuncay Ergin de yıllardır hayvancılık yaptıklarını belirterek ilk kez üçüz doğuma tanıklık ettiklerini söyledi. Ergin, "Yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Daha önce ikiz doğumlarımız oldu ama üçüz ilk kez oldu. Çok sevinçliyiz. Maşallah diyelim. Başta veteriner hekimimiz Şevket Birinci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımızla yakından ilgileniyor. Çok şükür buzağılarımız sağlıklı. Hayvancılık güzel bir meslek. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Allah bereketlerini artırsın" ifadelerini kullandı.

Üçüz buzağılar, doğumun ardından özel bakıma alınırken, aile hem anne ineğin hem de yavruların sağlıklı gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Köyde ilgi odağı haline gelen üçüz buzağılar, ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Üçüz Doğum Şaşkınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 15:45:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Üçüz Doğum Şaşkınlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.