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Kırklareli'nden Umre'ye Dualarla Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Kırklareli'nden Umre'ye Dualarla Uğurlama Töreni

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek umre kafilesi için Babaeski İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cedit Ali Paşa Camii'nde program düzenlendi.

Kırklareli\'nden Umre\'ye Dualarla Uğurlama Töreni
21.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:23
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek umre kafilesi için Babaeski İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cedit Ali Paşa Camii'nde program düzenlendi.

Uğurlama töreninde, din görevlileri tarafından ilahiler okundu ve Babaeski İlçe Müftüsü Dr. Faruk Koçak tarafından dua edildi. Umre yolcuları, yakınları ile vedalaştıktan sonra telbiye ve dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Otobüslerle ilçeden ayrılan vatandaşların, ardından hava yolu ile kutsal topraklara gidecekleri belirtildi. Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, bu duyguyu herkesin yaşaması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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