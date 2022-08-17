Kaymakam Büyükkılıç, Demirözü'ne veda etti

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine atanan Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç veda mesajı yayımladı.

Kaymakam Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demirözü'nde sürdürdüğüm görevimi Kırklareli ili Pınarhisar ilçesine atanmam sebebiyle tamamlamış bulunmaktayım.

Demirözü'nde bulunduğum sürede görevimi en iyi şekilde yapabilmenin gayretinde oldum ve karşılıklı sevgi, saygı içerisinde çalıştım. Görev süremiz boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen valimize şükranlarımı arz ediyor, tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Demirözülülere teşekkür ediyorum.

Baki kalan bu gök kubbede bir hoş sada imiş. Bizler nerede görev verilirse orada Allah'ın rızasını kazanmak, aziz milletimizin kutlu yolculuğuna bir tuğla koymak gayesiyle devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Kapımız, gönlümüz bulunduğumuz yerlerde her zaman sizlere açık olacaktır. Allaha ısmarladık." - BAYBURT