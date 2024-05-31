Kırklareli Vize ilçesinde küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt işlemleri devam ediyor - Son Dakika
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Kırklareli Vize ilçesinde küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt işlemleri devam ediyor

Kırklareli Vize ilçesinde küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt işlemleri devam ediyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt atına alma işlemleri devam ediyor. Hayvan sağlığı ve refahının korunması amacıyla yapılan çalışmalarla, hastalıkların önlenerek halk sağlığı da korunuyor. Ayrıca kurbanlık hayvanların sevkiyatında dikkat edilmesi gereken kurallara da vurgu yapıldı.

31.05.2024 08:22
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt atına alma işlemleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe teknik personelleri tarafından küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt atına alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il genelinde hazırlanan plan, program ve projeleri uygulayarak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetler yürütmeye devam ediyoruz. Ayrıca küpeleme çalışmaları ile yeni doğan hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendirilirken, çiftçilerin de devlet desteklerinden faydalanması sağlanmaktadır. İlçe Müdürlüğü olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere yetiştiricilerimizin, çiftçimizin her zaman yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Kurbanlık hayvanların sevkiyatında dikkat edilmesi gereken kurallara değinilen açıklamada, "Kurbanlık hayvanların sevklerinde, menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için de nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine kesinlikle izin verilmemektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, " Trakya Bölgesi'nin şap hastalığından arınmışlık statüsünün devamı açısından, İstanbul'un Avrupa yakasında belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevklerine bugüne kadar olduğu gibi Kurban Bayramı döneminde de izin verilemeyecek" şeklinde uyarıda bulunuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli Vize ilçesinde küpesi düşen büyükbaş hayvanlara küpe takma ve kayıt işlemleri devam ediyor - Son Dakika

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