Kırkpınar'da Pehlivanlar 2 Ton Yağ Kullanacak

(EDİRNE) - Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Kırkpınar Dualı Çayır'da güreşecek pehlivanlar için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Trakya Birlik tarafından sağlandı.

Zeytinyağı, Edirne Belediyesi personeli tarafından Sarayiçi Er Meydanı'nda bırakıldı.

Er Meydanı'nda 4 Temmuz Cuma başpehlivanlık ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak güreşler, 5 Temmuz Pazar yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle sona erecek.