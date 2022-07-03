Edirne'de 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Mustafa Taş 'la final güreşinde karşı karşıya gelen Cengizhan Şimşek şampiyon oldu. Yarı finalde çekilen kurayla, Ertuğrul Dağdeviren - Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek – İsmail Balaban eşleşti. Yarı finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek finalde Mustafa Taş'dan puan alarak zorlu mücadeleyi kazandı. Uzun süren maçta Şimşek, şampiyonluk kupası ve 75 bin TL'nin sahibi oldu.

Kaynak: ANKA

İsmail Balaban, Mustafa Taş, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu - Son Dakika

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