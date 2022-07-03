Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu

03.07.2022 22:38

Edirne’de 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

Edirne'de 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

Edirne'de 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Mustafa Taş'la final güreşinde karşı karşıya gelen Cengizhan Şimşek şampiyon oldu. Yarı finalde çekilen kurayla, Ertuğrul Dağdeviren - Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek – İsmail Balaban eşleşti. Yarı finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek finalde Mustafa Taş'dan puan alarak zorlu mücadeleyi kazandı. Uzun süren maçta Şimşek, şampiyonluk kupası ve 75 bin TL'nin sahibi oldu.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi
Kaynak: ANKA

İsmail Balaban, Mustafa Taş, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 22:54:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement