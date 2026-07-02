Kırkpınar'ın Son Şampiyonu Okulu Bu Yıl da İddialı

(EDİRNE) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu başpehlivan Orhan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de altın kemerin sahibi olmak istediğini söyledi.

Bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Okulu, Mimar Sinan Spor Salonu'na gelerek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için kayıt yaptırdı. 40 başpehlivan arasında mücadele verecek Okulu, bu yıl da iddialı olduğunu söyledi.

Okulu, altın kemeri önce Ankara'ya sonra da memeleketi Antalya'ya götürmek istediğini ifade etti.

"HEDEFİM ALTIN KEMER"

Okulu, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'a geldiğimiz zaman bir heyecan oluyor bizde. Salı günü buraya gelmek nasip oldu. Geçen yıl bizim için çok iyi geçti. Tabii hem Kırkpınar'da hem de daha lig güreşlerinde şampiyon olmak ve altın kemer kuşanmak nasip oldu. Takım arkadaşlarımızla birlikte kış sezonumuzu çok iyi geçirdik. Bu yıl da ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum. Hedefim buradan altın kemeri önce Ankara'ya, sonra da memleketim Antalya'ya götürmek."

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak.