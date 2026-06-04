Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Yapıldığı Stadyumun Taşınması Tartışması - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Yapıldığı Stadyumun Taşınması Tartışması

04.06.2026 17:37  Güncelleme: 18:46
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı stadyumun taşınması konusunda kararın Edirne halkı, tarihçiler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri doğrultusunda alınması gerektiğini belirtti.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve 665'inci Tarihi Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı stadyumun taşınmasıyla ilgili, "Edirne için çok önemli bir mevzudur. Edirneli hemşehrilerimizin fikri, Edirne'deki tarihçilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin fikri bizim için çok önemlidir" dedi.

Gencan ve Özünlü, Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İkili, bir gazetecinin sorusu üzerine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı stadyumun taşınmasıyla ilgili görüşlerini aktardı. Gencan, stadın taşınmasına Edirne halkının karar vermesi gerektiğini ifade ederken, Özünlü ise alınacak her karara destek vereceğini söyledi.

"BURANIN MÜLKİYETİ EDİRNE BELEDİYESİNE AİTTİR"

Filiz Gencan, şunları kaydetti:

"Stat meselesiyle ilgili ben de söylemek isterim. Mevcudu en iyi hale getirmek için her zaman çabalıyoruz. Stat konusunda verilecek kararlarda da biz bunu istişare ediyoruz. Sayın valimizle, bakanlık ve kurumlar nezdinde tartışıyoruz. Hassasiyetimiz şudur ki, bu Edirne için çok önemli bir mevzudur. Edirneli hemşehrilerimizin fikri, Edirne'deki tarihçilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin fikri bizim için çok önemlidir. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili toplantılar gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde toplantılara devam edeceğiz. Buranın mülkiyeti Edirne Belediyesi'ne aittir. Edirne Belediyesi Meclis üyelerinin tek başına karar vereceği bir konu değildir."

Ağa Özünlü ise "Ben burada karar verici merci değilim. Mevcut stat olacaksa da nasıl iyi hale getiririz, eğer yeni stat yapılacaksa oraya nasıl katkı veririz, benim bakış açım bu. Burada 'yapılsın, yapılmasın' gibi yorum yapmak bana tamamen ters geliyor. Her halükarda en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Yapıldığı Stadyumun Taşınması Tartışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Yapıldığı Stadyumun Taşınması Tartışması - Son Dakika
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