Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı - Son Dakika
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Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı

26.04.2022 15:27

Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir derenin kırmızı renklerde akması sonucu dereden alınan numunelerin analiz raporları tamamlandı.

Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir derenin kırmızı renklerde akması sonucu dereden alınan numunelerin analiz raporları tamamlandı. Rapora göre atıksuda herhangi bir ağır metal vb. tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanmadığı açıklandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne akan Kamara Deresi kırmızı renge bürünmesi üzerine Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Platformunun ihbarı üzerine Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yapılarak, derede numune alındı. Bölgede yapılan araştırmalarda kırmızı kirliliğin 'Plastik çapak yıkama ve granül üretimi' yapan Astan Geri Dönüşüm Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli plastik geri dönüşüm fabrikasından geldiği tespit edilmişti.

Analiz raporlarına ilişkin Tekirdağ Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kamara Dereye kırmızı renkli atıksularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16.04.2022 tarihinde Müdürlüğümüzce alınan atıksu numunesi analize gönderilmiş olup, analizler tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atıksuda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı ile Askıda Katı Maddde parametreleri olmak üzere 2 parametrenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atıksu da herhangi bir ağır metal vb. tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır" denildi.

Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı
Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı
Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı
Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı

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İklim Değişikliği, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Metal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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