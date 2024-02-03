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Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 1 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen iki otomobile, başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

03.02.2024 22:32  Güncelleme: 22:36
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Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen iki otomobile, başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- İzmir karayolu üzerinde bulunan Kuyulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y idaresindeki 09 AR 605 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu orta refüje çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, daha sonra önündeki H.T idaresindeki 09 ADÜ 164 plakalı otomobil ve S.Ü'nün kullandığı 09 AGG 031 plakalı otomobile çarptı. Kazada 09 AR 605 plakalı aracın içinde bulunan yolcu konumundaki E.Y., yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan E.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan otomobillerin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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