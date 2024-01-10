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Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusuna göre tüm yatırım konuları için, 3 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında başvurular yapılabilecek. Tebliğe göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için hibe tutarı 3 milyon 1 lira ile 14 milyon lira arasında değişirken, kırsal ekonomik altyapı yatırımları için hibe tutarı 100 bin lira ile 3 milyon lira arasında belirlendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Başvuruları Başladı
10.01.2024 - 18:24,  Güncelleme: 18:25
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Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusuna göre tüm yatırım konuları için, 3 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında başvurular yapılabilecek.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre; hibeye esas proje tutarı, KDV hariç alt limit 3 milyon 1 lira olmak üzere üst limitleri KDV hariç; yeni tesis niteliğindeki başvurular için 14 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 12 milyon lira, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 10 milyon lira olarak açıklandı.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında başvurular için hibeye esas proje tutarı KDV hariç alt limit 100 bin lira olmak üzere, üst limit KDV hariç 3 milyon lira olarak açıklandı.

Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler olmak üzere 2 ana başlıkta yatırım konuları yer alıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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