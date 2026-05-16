Kırsalda Okuma Kültürü: \'Bir Kitap Bin Pencere\' Projesi

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Köyü'nde gerçekleştirilen "Bir Kitap Bin Pencere" projesi kapsamında yaklaşık 450 kitap çocuklarla buluşturuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler ve gönüllülerin katkısıyla düzenlenen etkinlikte, kırsal bölgelerde eğitimin ve bilgiye erişimin önemine dikkat çekildi.

Ümitalan İlkokulu'nda gerçekleştirilen proje kapsamında çocukların kitaplarla erken yaşta bağ kurması, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kırsaldaki kültürel imkanların artırılması hedeflenirken, projenin koordinatörlüğünü üstlenen Furkan Emre Esentürk, kitapların yalnızca birer nesne olmadığını, geleceği şekillendiren önemli araçlar olduğunu belirterek, "Bir Kitap Bin Pencere projesiyle, Türk istikbalinin asıl teminatı olan evlatlarımızın dimağlarında yeni ufuklar açmak üzere yola çıktık. Teslim ettiğimiz yaklaşık 450 eser, sadece kağıt ve mürekkepten ibaret değil; her biri cehalete karşı yakılmış birer meşaledir" dedi.

Bilginin ışığından hiçbir çocuğun mahrum kalmaması gerektiğini ifade eden Esentürk, çocukların gözlerinde hem inancın hem de çağdaş Türkiye idealinin ışığını gördüklerini söyledi.

Projeye destek veren isimlerden Zeynep Göksu İnayet ise kırsal bölgelerde eğitim imkanlarının artırılmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Daha önce Gaziantep'in Köseler Köyü'nde kurulan kırsal kütüphanenin ardından bu kez Ümitalan Köyü'ndeki projeye destek verdiklerini kaydeden İnayet, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Köyü'nde yeni bir kırsal kütüphane kurmak için çalışmaların başladığını açıkladı.

Etkinlik; Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Doğa Topluluğu, İHT Kırsal Kütüphane ve Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Projede çok sayıda üniversite öğrencisi gönüllü olarak görev alırken, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri de destek verdi.

Projeye ev sahipliği yapan Ümitalan İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür edilirken, kırsalda çocukların eğitim imkanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceği belirtildi. - BURSA