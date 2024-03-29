Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, halkla buluştu ve çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, halkla buluştu ve çalışmalarını anlattı

Geniş Video İzle

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Nasuhdede Mahallesi'nde halkla buluştu ve görevde olduğu 5 yıl boyunca şehrin 14 mahallesinde yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Ekicioğlu, eşit hizmet anlayışıyla tüm mahallelere hizmet verdiklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, eğitim konusunda yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

29.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Nasuhdede Mahallesi'nde halkla buluştu, görevde olduğu 5 yıl boyunca şehrin 14 mahallesinde yaptığı çalışmaları anlattı.

CHP İl Başkanı Baran Genç ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile Nasuhdede Mahallesi halkına, yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak tüm mahallelere eşit oranda hizmet verdiklerini ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

'14 Mahalleye 14 Kreş' projesi kapsamında Nasuhdede Mahallesi'nde de kreş çalışmalarına başladığını belirten Ekicioğlu, eğitim konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini ifade etti. BEGEM'in ücretsiz kurslarından yararlanan ve üniversitelere yerleştirilen gençlerle de gurur duyduklarını belirten Başkan Ekicioğlu, yeni dönemde Nasuhdede bölgesinde yapılacak olan Doğa Park Projesiyle ilgili de ayrıntılı açıklamada bulundu.

Belediyenin yol, su, kaldırım, park, temizlik vs. asli görevleriyle birlikte, şehrin sosyal dokusunun gelişmesi noktasında da birçok etkinliğe imza attığını söyleyen Ekicioğlu, Kırşehir'deki 'sosyal demokrat belediyecilik' anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bundan sonra da örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, halkla buluştu ve çalışmalarını anlattı
Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Çevre, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, halkla buluştu ve çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:55 YÖK’ten denklik düzenlemesi İlk 400’e doğrudan hak, ilk 1000’de YKS şartı olmayacak YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak
07:38 Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, Ramazan ayında oy sayımı için iftar molası talebini reddetti YSK, Ramazan ayında oy sayımı için iftar molası talebini reddetti
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
09:54 İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan ’toz taşınımı’ uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan 'toz taşınımı' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
09:40 Dünya devi gözünü kararttı Arda Güler’in yeni takımı belli gibi Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi
09:20 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu
08:56 20 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı
08:44 İzmir’de rekor uyuşturucu operasyonu: 112 Kilo metamfetamin ele geçirildi İzmir'de rekor uyuşturucu operasyonu: 112 Kilo metamfetamin ele geçirildi
08:20 Erkan Petekkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
08:05 İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul’da yakalandı İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 10:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, halkla buluştu ve çalışmalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement