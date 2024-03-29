Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, halkla buluştu ve çalışmalarını anlattı

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Nasuhdede Mahallesi'nde halkla buluştu, görevde olduğu 5 yıl boyunca şehrin 14 mahallesinde yaptığı çalışmaları anlattı.

CHP İl Başkanı Baran Genç ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile Nasuhdede Mahallesi halkına, yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak tüm mahallelere eşit oranda hizmet verdiklerini ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

'14 Mahalleye 14 Kreş' projesi kapsamında Nasuhdede Mahallesi'nde de kreş çalışmalarına başladığını belirten Ekicioğlu, eğitim konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini ifade etti. BEGEM'in ücretsiz kurslarından yararlanan ve üniversitelere yerleştirilen gençlerle de gurur duyduklarını belirten Başkan Ekicioğlu, yeni dönemde Nasuhdede bölgesinde yapılacak olan Doğa Park Projesiyle ilgili de ayrıntılı açıklamada bulundu.

Belediyenin yol, su, kaldırım, park, temizlik vs. asli görevleriyle birlikte, şehrin sosyal dokusunun gelişmesi noktasında da birçok etkinliğe imza attığını söyleyen Ekicioğlu, Kırşehir'deki 'sosyal demokrat belediyecilik' anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bundan sonra da örnek olmaya devam edeceğini belirtti.