Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İftar Programına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İftar Programına Katıldı

26.04.2022 09:38
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İftar Programına Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kent Park'taki Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki iftar programına katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kent Park'taki Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki iftar programına katıldı.

Programda Başkan Ekicioğlu ile birlikte CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İyi Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve Başkan Yardımcıları da yer aldı.

İftar programıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Daha önce Kırşehir'deki engelli hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda söz verdiğimiz projelerden biri olan ve Kırşehir'de yaşayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama daha çok katkı sunacakları Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Ramazan ayı iftar sofrasında birlikte olmanın mutluluğu yaşadık.

Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi çevresinde tamamlanan peyzaj çalışmalarımızla birlikte değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Hepinizin bildiği üzere 2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başlayan Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır.

Kırşehir Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca 14 mahallemizde Ramazan ayının ruhuna uygun Mahalle Etkinliklerimizi yaptık. Amacımız ilimizde yaşayan tüm toplumsal kesimlerle kendi yaşam alanlarında birlikte olmak. Bugün, bu bağlamda Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve orucumuzu birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

YORUMLAR
500
Belediyenin iftar programları devam ediyor Belediyenin iftar programları devam ediyor Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Hasan Kılıç, Kırşehir, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İftar Programına Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İftar Programına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement