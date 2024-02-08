Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, halkla buluşmaya devam ediyor

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir'i ortak akılla yöneterek daha yaşanılır bir şehir yapma noktasında halkımızla buluşmaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, esnafın ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda dün CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte şehir merkezindeki esnafla ve vatandaşla buluşan Ekicioğlu, beklenti ve önerileri not aldı.

Şehri ortak akılla yönetmenin önemine vurgu yapan Ekicioğlu, "Kırşehir'i ortak akılla yöneterek daha yaşanılır bir şehir yapma noktasında halkımızla buluşmaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.