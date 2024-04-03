Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan Hizmet Sözü

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Kırşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, "Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel eserler kazandırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Kırşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Selahattin Ekicioğlu, Adalet Sarayı'nda Kırşehir il Seçim Seçim Kurulu Başkanı Ömer Dadalı'nın elinden mazbatasını aldı.

Başkan Ekicioğlu'na; CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tekin, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, çok sayıda partili ve vatandaş eşlik etti.

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"İkinci bir 5 yıl daha bize bu görevi layık gören Kırşehir halkına teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimizde şunu söylemiştik. Kırşehir'den Türkiye'ye demokrasiyi ilan edeceğiz, Türkiye'ye demokrasi dersi vereceğiz. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu öğrenecek bu Türkiye demiştik ve 2019'dan 2024'e geldiğimizde Türkiye'yi kızarttık. Özellikle bizim ölçekli bölgelerimize baktığımızda domino etkisi yapacak demiştik, gerçekten de bunu başardık. Bizler şuna inanıyorduk. Bu ülkenin adalete ihtiyacı vardı, hukuka ihtiyacı vardı, eşitliğe ve hizmete ihtiyacı vardı. Biz bu ihtiyaçların birçoğunu gerçekleştirdik. Bazıları çıktı biz getirdik, biz götüreceğiz. Demek ki hiç öyle sandıkları gibi değilmiş. Şimdi bizler varız onlar yok. Demek ki halka dokunmak, iş odaklı çalışmak; kamuoyunun ve toplumun teveccühleri o yönde oluyor. Bizi destekleyen tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Üzerimizdeki sorumluluk çok ağır. Yeni bir 5 yılın daha başlangıcını yaptık. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel eserler kazandırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."