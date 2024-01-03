Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi'nde yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi'nin 29 Aralık 2023 tarihli 158. sayısında yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını paylaştı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"ŞEFFAFLIĞA VE LİYAKATE ÖNEM VERİYORUZ"

"'Bu kenti ortak akılla, birlikte yöneteceğiz' diyerek çıktığımız bu yolda, yerel demokrasinin önemine inandık. Yerinden yönetim anlayışıyla hareket ettik, sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle, meslek odalarıyla, muhtarlarla, kent konseyiyle, sendikalarla, derneklerle iletişim kurduk, işbirliği yaptık. 'Yerel yönetimler, halkın fikirlerine ve katkısına açık olmalı' ilkesinden hareketle demokrasinin her düzeyde katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla güçleneceğine inanıyorum. Şeffaflığa ve liyakate önem veriyoruz. Katılımcılık ve birlikte yönetim ilkesiyle vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanıyoruz. Toplumun farklı kesimleriyle iletişim halindeyiz. Daha yaşanabilir bir Kırşehir için ortak akılla karar alıyoruz.

"DEMOKRATİK YÖNETİMLERDE VATANDAŞLARIN İSTEK VE TALEPLERİ ÖNEMLİDİR"

Yerel demokrasiyi güçlendirmek için 'Çocuk Meclisi' kurduk. 'Çocuk Meclisi', 7-14 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Çocuklara demokrasi kültürünü öğretmek, her yönetim kademesinde demokrasinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Demokratik yönetimlerde vatandaşların istek ve talepleri önemlidir.

Geleceğin belediye başkanlarını, milletvekillerini, siyasetçilerini, demokrasiye, hukuka ve adalete inanan bireylerini yetiştirmek için çocuklara demokrasi kültürünü kazandırmak çok önemli. Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla kentimizi dünya çapında tanıtmak, stratejik planımızı başarıyla uygulamak için vatandaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."