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Kırşehir Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde sert zemin uygulaması yaparak üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahallede yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallenin yeni bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Kırşehir Belediyesi Bahçelievler Mahallesi\'nde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
19.12.2023 - 10:06,  Güncelleme: 10:09
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Kırşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde sert zemin uygulaması yapıyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz çoğu projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar birer birer tamamlıyor ve hizmete sunuyoruz.

Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm Kırşehir Belediyesi ekibi olarak hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kilitli parke çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Çalışmamız tamamlandığında mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuşacak. Şehrin her yerindeyiz, Kırşehir için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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