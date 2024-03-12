Kırşehir Belediyesi Hobi Bahçeleri Projesi Sona Yaklaşıyor

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kır-Köy Kampüsü projesinin yanında kendilerine ait arazide, üzerinde 60 adet hobi bahçesi bulunan alandaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Başkan Ekicioğlu, "Hayata geçireceğimiz proje ile kooperatif adı altında adına da hobi bahçesi diyerek 2-3 katlı binaların yapılması ve tarım arazilerinin yok edilmesinin önüne geçiyoruz" dedi.

Daha önceki açıklamalarında da amacına uygun hobi bahçeleri yapmanın ve şehri görüntü kirliliğinden kurtarmanın önemine vurgu yapan Başkan Ekicioğlu, Kır-Köy Kampüsü projesinin yanında belediyeye ait arazide yapılan ve üzerinde 60 adet hobi bahçesi bulunan çalışmada sona yaklaşıldığını duyurdu. Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi, Kırşehir Belediyesi olarak hobi bahçelerini de hayata geçiriyoruz. İhalesini yaptık ve firmaya da yer teslimi yapıldı. Arazi düzenlemesinin yapılmasını takiben yapılarımız tamamlanma aşamasına geldi. Alanda bulunan 60 adet Hobi Bahçesinde şebeke suyu değil; bölgede yaptığımız sondaj ile doğal olarak su ihtiyacı karşılanacak ve elektriğini de kendi çatılarında oluşturulan panellerden alacağız. Amacımız, Kırşehir'imizi daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve bu da hepimizin görevi.

Hobi bahçeleri ne yazık ki ilimizin tarım arazilerini sıkıntıya sokuyordu ve hobi bahçesi adı altında villalara dönüşüyordu. Geliştirdiğimiz proje ile bu durumun ortadan kaldırılarak tarım arazilerine de zarar verilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Amacına uygun, gerçek hobi bahçeleri yapmak; şehrimizi görüntü kirliliğinden kurtarmak hepimizin görevi. Hayata geçireceğimiz proje ile kooperatif adı altında adına da hobi bahçesi diyerek 2-3 katlı binaların yapılması ve tarım arazilerinin yok edilmesinin önüne geçiyoruz. Yeni Hobi Bahçeleri Kırşehir'imize hayırlı olsun."