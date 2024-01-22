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Kırşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Hazır - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Hazır

Kırşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte kar yağışlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. 650 ton saf tuz ve 2 bin ton tuz stokuyla anında müdahaleye hazır olan belediye, karla mücadele ekiplerini 7/24 hizmete hazır tutuyor.

Kırşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Hazır
22.01.2024 - 11:53,
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Kırşehir Belediyesi, kar koşulları kapsamında 650 ton saf tuz olmak üzere; agrega ile karıştırıldığında 2 bin ton tuz stokuyla anında müdahaleye hazır.

Kış mevsiminin başlaması ve havaların soğumasıyla birlikte Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü de muhtemel kar yağışlarını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kırşehir'de 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye hazır olan karla mücadele ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için tuzlama araçları, kar bıçaklı kamyon, kepçe, kamyon, greyder ve kaldırım temizleme (kar püskürtme) araçlarıyla birlikte anında müdahaleye hazır bir konumda bekliyor. Muhtemel kar yağışlarıyla birlikte şehir içinde rampa ve yollara anında müdahale edecek olan ekiplerimiz halkımızın ulaşımının aksamaması için var güçleriyle çalışmaya hazır bir konumda bekliyor. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak önceden önlemlerimizi aldık. Kar koşulları kapsamında 650 ton saf tuz olmak üzere; agrega ile karıştırıldığında 2 Bin ton tuz stokuyla anında müdahaleye hazırız. Tüm Kırşehirli hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: ANKA
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