Kırşehir Belediyesi Yerli Tohum Dağıttı

? Kırşehir Belediyesi, kentteki organik tarımın geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla toplamda 3 bin adet tohum zarfından oluşan yerli tohumları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katılımıyla Cacabey Meydanı'nda dağıttı.
Kırşehir Belediyesi, 'Yerli tohum geçmişimizin zenginliğidir' sloganıyla başlattığı '40 Köy 40 Tohum' projesi kapsamında 10 Şubat Cumartesi günü 3 bin yerli tohumu Cacabey Meydanı'nda dağıttı.
?Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerli tohum dağıtımıyla ilgili şunları kaydetti:
?"Kırşehir Belediyesi olarak 'Yerli tohum geçmişimizin zenginliğidir' diyerek başlatmış olduğu '40 Köy 40 Tohum' projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda ücretsiz fide dağıtımı da gerçekleştirmiştik. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan karışık domates, karışık biber, lif kabak, balkabağı, kişniş, renkli mısır, mor topan patlıcan, kıl biber, ayhan ve yamula patlıcan, pembe oturak çanak domates, karışık patlıcan, sarı karpuz, tatlı kılbiber, karışık etli kalın tatlı biber, şamama kavunu, Çanakkale oturak domates, beyaz yumurta patlıcan, salatalık, karışık çeri domates gibi sebzelerin yerli tohumlarından Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirerek organik tarımın gelişimine katkı sunduk. Biz, göreve geldiğimizden beri yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Amacımız, üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa etmek. Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı yerli fidelerimiz ve tohumlarla buluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli tohum ve fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunmaya davet ediyorum."
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