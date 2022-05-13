Kırşehir'de 19 Mayıs Coşkusu "Gençlik Şöleni" ile Yaşanacak - Son Dakika
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Kırşehir'de 19 Mayıs Coşkusu "Gençlik Şöleni" ile Yaşanacak

13.05.2022 09:20
Kırşehir'de 19 Mayıs Coşkusu "Gençlik Şöleni" ile Yaşanacak

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Şöleni" düzenliyor.

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Şöleni" düzenliyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 ile başlayan bu tarihi seyirde toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen ulusun kendi kaderini O'nun önderliğinde eline alarak "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla varoluş mücadelesini başlattığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı ve Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolyısıyla haftanın anlam ve önemine uygun bir şekilde Kırşehir Belediyesi olarak "Gençlik Şöleni" hazırladıklarını belirten Başkan Ekicioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu Bayramı geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan etmiştir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda 16-19 Mayıs tarihlerinde "Gençlik Şöleni" düzenliyoruz.

Gençlik Şölenimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yanındaki (Eski Sanayi Sitesi Yeri) açık alanda yapılacak.

Bu kapsamda ilk olarak 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 20.30 Grup Aydost Konseri; 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 20.30'da RockA, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 20.30'da Canto Orkestrası ve son olarak da Gençlik Şölenimizin finali olarak, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.30'da ise Ceylan Ertem Konserimiz verilecektir.

Tüm gençlerimizi ve Kırşehirli hemşehrilerimizi Gençlik Şöleni Konserlerimize bekliyor, sevgi saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kırşehir'de 19 Mayıs Coşkusu 'Gençlik Şöleni' ile Yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de 19 Mayıs Coşkusu "Gençlik Şöleni" ile Yaşanacak - Son Dakika
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