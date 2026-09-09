Kırşehir'de 4 ülkeden öğrenciler Neşet Ertaş'ın türküsünü birlikte söyledi

KIRŞEHİR'de 'Folklor ile Tarihe Yolculuk Projesi' kapsamında İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen öğrenci, Neşet Ertaş Bahçası'nı ziyaret etti. Gençler, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' türküsünü seslendirip, davul zurna eşliğinde halk oyunları oynadı.

Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen 'Folklor ile Tarihe Yolculuk Projesi' kapsamında Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan 32 öğrenci Kırşehir'de bir araya geldi. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen gençler, Kırşehir'in kültürel değerleri hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Neşet Ertaş Bahçesi'ni de ziyaret eden gençlere, halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı ve eserleri anlatıldı. Gençler daha sonra Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' türküsünü birlikte seslendirdi. Davul ve zurna eşliğinde halk oyunları oynayan gençlerin eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

'5 ÜLKEDEN 32 MİSAFİRİMİZİ AĞIRLIYORUZ'

Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, proje kapsamında 5 ülkeden 32 kişiyi Kırşehir'de ağırladıklarını belirterek, "Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği olarak İçişleri Bakanlığımızın desteklemiş olduğu 'Folklor ile Tarihe Yolculuk' projemiz kapsamında 5 ülkeden misafirlerimizi Kırşehir'de ağırlıyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İtalya ve Türkiye'den olmak üzere 32 misafirimiz ile Kırşehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek Neşet Ertaş'ın türkülerini öğrendiler. Kırşehir'imizi gezdirdik" dedi.

'TÜRKÜNÜN ANLAMININ NE KADAR ÜZÜCÜ OLDUĞUNU ANLADIM'

İtalya'dan gelen Rosita Sofia, Neşet Ertaş'ın türküsünün anlamını ilk başta bilmediğini söyleyen, "Başlangıçta Neşet Ertaş'ın türküsünün anlamını bilmiyordum. Daha sonra arkadaşlarım anlamını bana çevirdiklerinde anlamının ne kadar üzücü olduğunu anladım. Çünkü bir erkekle bir kadın arasındaki bu tarz iletişim gerçekten üzücü" dedi.

Bulgaristan'dan gelen Anna Gallenkemper ise Kırşehir'i çok sevdiğini ifade ederek, "Neşet Ertaş gönül insanı. Kırşehir'i çok sevdim. Türkçeyi de çok seviyorum, öğreniyorum, az konuşuyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,