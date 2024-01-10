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Kırşehir'de Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

Kırşehir Basın Konseyi tarafından düzenlenen programda, deprem şehidi gazeteciler anıldı. Vali Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Komutanı Sadık Gülecen ve diğer yetkililerin katıldığı programda, gazetecilerin önemli görevleri vurgulandı.

Kırşehir\'de Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi
10.01.2024 - 13:49,
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Kırşehir Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, deprem şehidi gazeteciler anıldı.

Kırşehir Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Öğretmen Evinde program düzenlendi. Programa; Vali Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Rektör Yardımcısı Musa Özatsa ve Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin İlter katıldı.

Vali Mete Buhara'ya plaket verilirken, Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, "Deprem şehidi ve terör mağduru gazeteciler için duada bulunduk. Basın kamu adına önemli görevler yapar. Gazetecilik, önemli görev ifa eder. Mesleği yapan en üst kademeden an alt kademeye kadar bütün arkadaşlarımız sorumluluk bilincindedir" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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