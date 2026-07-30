Kırşehir'de Düğün Süslemeleri: Papyon Modası - Son Dakika
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Kırşehir'de Düğün Süslemeleri: Papyon Modası

Kırşehir\'de Düğün Süslemeleri: Papyon Modası
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Kırşehir'de düğünlerde papyon süslemeleri ve el yapımı çiçeklerle yeni trendler öne çıkıyor.

Kırşehir'de düğünlerde gelin arabası süslemelerinde papyon modeli öne çıkarken, el yapımı gelin çiçekleri ve aksesuarlar da çiftlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı.

Düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte çiçekçilerde de yeni trendler şekillenmeye başladı. Bu yıl gelin arabası süslemelerinde papyon konsepti ön plana çıkarken, müşterilerin taleplerine göre hazırlanan özel tasarımlar fiyatları da doğrudan etkiliyor. Kırşehir'de çiçekçilik yapan Serkan Erel, her yıl farklı konseptlerin ilgi gördüğünü belirterek, bu sezonun gözde modelinin papyon tarzı süslemeler olduğunu söyledi. Erel, "Her yıl farklı konsept ve çeşitlilikler söz konusu. Şu anda en fazla talep papyon tarzı süslemelere geliyor. Yeni model üretimlerimiz de devam ediyor. Gelin arabası süslemelerinde fiyatlar 3 bin ile 3 bin 500 lira bandından başlıyor. Ancak müşterinin taleplerine göre fiyatlar artış gösterebiliyor. Bir nevi fiyatı, eklenen detaylara göre müşteri kendisi belirliyor" dedi.

Gelinlerin tercihlerinde el yapımı çiçek aranjmanları da dikkat çekiyor. El yapımı gelin çiçekleri üreten Semra Dağlı, yaz aylarında düğün sayısının artmasıyla birlikte el emeği ürünlere olan ilginin yükseldiğini ifade etti. Dağlı, "Yaz dönemlerinde düğünler artış gösteriyor. Bu yıl ise gelinler el yapımı çiçek aranjmanlarına daha fazla rağbet ediyor. Gelin ve damatların tercihleri biraz daha farklılaştı. Damat yaka çiçekleri, nedime bileklikleri ve gelin çiçekleri tamamen el yapımı olarak hazırlanıyor. Çiçekçilerde de tercihler değişti. El emeği ürünler dikkat çekiyor. Ürünlerimiz 500 liradan başlıyor, kullanılan malzeme ve tasarıma göre 5 bin liraya kadar alıcı buluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Düğün Süslemeleri: Papyon Modası - Son Dakika

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