Kırşehir'de İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

(KIRŞEHİR)- Kırşehir belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek, "Küllerinden doğmuş cumhuriyetin çocukları olarak bizler, bu davanın sonuna kadar karşısında olacağız. Hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı çıkacağız çünkü adalet bir gün herkese lazım olacak. Cumhurbaşkanı adayımıza itibar suikastı yapıyorlar" dedi.

Kırşehir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen bu seçimde, Kırşehir'den de yoğun bir katılım gözlemlendi. Partili ya da partisiz birçok vatandaş, İmamoğlu'na desteklerini göstermek için oy kullandı. Seçim atmosferi yalnızca yetişkinlerle sınırlı kalmadı. Kentte yüzlerce çocuk, dayanışma sandığına Ekrem İmamoğlu'na yazdıkları şiirleri ve çizdikleri resimleri bırakarak desteklerini ifade etti.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kentte "Sessiz Yürüyüş" yapıldı. Yürüyüş esnasında vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı attı.

Yürüyüşe katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Hiçbir delil ve belge olmadan gizli tanıklarla cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar. Bu, şunu gösteriyor; korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız bu mücadele kültürünü, hep birlikte sürdüreceğiz. Şu anda sandığa gidiyoruz, oyumuzu kullanacağız. Gidelim, sandıkta 90 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz hepsi oy kullanıyor sabahın sekizinden bu yana.

Demokrasisine, geleceğine sahip çıkmayan bir toplum, ülkenin yok olmasına sebep olur. Küllerinden doğmuş cumhuriyetin çocukları olarak bizler, bu davanın sonuna kadar karşısında olacağız. Hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı çıkacağız çünkü adalet bir gün herkese lazım olacak. Bunun için Türk halkına çok teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı adayımıza itibar suikastı yapıyorlar. 120 sayfalık iddianame 5 dakikada yazılıp basının eline gönderiliyor. Bu demek ki daha önce hazırlanmış bir dosya. Türkiye'de ne hukuk ne adalet kaldığını gösteriyor ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında hukuku herkese eşit bir şekilde herkese dağıtacağız, kimsenin buna şüphesi olmasın. Özellikle iktidar partisine oy veren vatandaşlarımız korkmasınlar, cesur olsunlar, biz onlar için de mücadele ediyoruz."