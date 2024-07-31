Kırşehir'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kırşehir'de Kudüs Platformu üyeleri, suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Cacabey Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kıldı.

Akşam namazı sonrası cami çıkışı toplanan gruplar, İsrail zulmünü kınayarak mazlum coğrafyalara yardım çağrısında bulundu, dualar etti. Cami avlusunda toplanan yaklaşık 150 kişilik gruba çevrede bulunanlar da destek verdi. Yapılan duanın ardından kalabalık grup sessiz protesto yaparak dağıldı. Kudüs Platformu üyeleri 3 Ağustos tarihinde de Filistin'de yapılan zulmü kınamak adına Ahi Evran Külliyesi'nde toplanarak Cacabey Meydanı'na kadar yürüyecek. - KIRŞEHİR