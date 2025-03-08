Kırşehir\'de Kadın Cinayetine Dikkat Çekildi

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi bir grup kadın, 2024 yılında hiç kadın cinayeti işlenmemesi üzerine Cacabey Meydanı'nda basın açıklaması yaparak nazar boncuğu dağıttı.

2024 Yılında hiç kadın cinayeti yaşanmaması üzerine harekete geçen Kırşehir Kadın Meclisi Üyeleri; farkındalık oluşturmak adına Cacabey Meydanı'nda toplanarak nazar boncuklu kutlama yaptı. Kadın Meclisi Üyesi Hülya Coşkuntuna yaptığı açıklamasında; "8 Mart bir sadece kutlama günü değildir. Kırşehir'de 2024 yılında hiçbir kadın cinayeti yaşanmamıştır. Bu kazanımın sürdürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Toplumun bilinçlenmesi ve kadın dayanışmasının güçlenmesi adına umut verici bir gelişmedir" dedi.

Nazar Boncuğu alan vatandaşlar ise cinayet olmamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek nazar boncuğu hediyesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - KIRŞEHİR