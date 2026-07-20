Kırşehir\'de Kadın Emek Pazarı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar yıl boyunca ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Cacabey Meydanı'nda kurulan Kadın Emek Pazarı, eylül ve ekim aylarına kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Sabahın erken saatlerinde stantlarının başına geçen kadınlar, gece geç saatlere kadar ürünlerini satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyor. Farklı meslek gruplarından ve emeklilerden oluşan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Pazarda stant açan emekli öğretmen Hava Kaynak, Kırşehirli kadınların yıl boyunca hazırladıkları ürünleri pazarda sergilediklerini belirterek, "Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı ürünleri açılan çadırlarda sergiliyoruz. Her biri farklı alanlarda üretim yapıyor ve ürünlerini halkın beğenisine sunuyor. Bahar mevsimiyle başlayan satışlarımız eylül ve ekim ayına kadar devam ediyor" dedi.

Boncuk işleme ürünleri hazırlayan Ayşe Çakır ise kış boyunca ürettikleri ürünleri yaz aylarında satışa sunduklarını ifade ederek, "Kış boyunca yaptığımız çalışmaları burada pazarlıyoruz. Kimimiz takı yapıyor, kimimiz örgü örüyor" diye konuştu.

Emine Karagül de pazarda emekli öğretmenlerden ev kadınlarına ve gençlere kadar birçok kişinin üretim yaptığını belirterek, "Aramızda emekli öğretmenler, ev kadınları ve gençler var. Herkes kendi el emeği ürününü hazırlayıp satışa sunuyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR