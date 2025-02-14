Kırşehir\'de Kar Tatili: Çocuklar Oyun Oynadı

Yerel

Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verilmesi ile tatil yapan çocuklar, güneşin açmasıyla erimeye başlayan karlar arasında oyunlar oynadı.

Şehirde son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak bugün okullar tatil edilmişti. Gün içerisinde güneşin açmasıyla karlar erirken, çocuklar kalan kar yığınlarıyla oynayarak vakit geçirmeye çalıştı. Oynayacak fazla kar bulamayan çocuklardan bazıları da parklara giderek, tatili eğlenceli şekilde geçirmeye çalıştı. - KIRŞEHİR