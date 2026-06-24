Cezaevi iş yurtları ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle köy konağı ve kamu binaları yenileniyor - Son Dakika
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Cezaevi iş yurtları ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle köy konağı ve kamu binaları yenileniyor

Cezaevi iş yurtları ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle köy konağı ve kamu binaları yenileniyor
24.06.2026 17:17  Güncelleme: 17:19
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Kırşehir'de Cezaevleri İşyurtları Kurumu ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol kapsamında köy konakları, sağlık ocakları ve kamu binalarında bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Kırşehir'de, Cezaevleri İşyurtları Kurumu ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol kapsamında köy konakları başta olmak üzere sağlık ocaklarında tadilat çalışmaları sürdürülüyor.

Proje kapsamında çalışmaların yürütüldüğü noktalardan biri olan Cemele köyünde, 2 katlı eski belediye binasında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bin 300 metrekare kullanım alanına sahip binanın yanı sıra, 200 metrekarelik 2 katlı muhtarlık deposu ile köy meydanında da düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Cezaevleri İşyurtları Kurumu ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol doğrultusunda Kırşehir genelinde köy konakları ve sağlık ocakları başta olmak üzere kamu binalarında bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cezaevi iş yurtları ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle köy konağı ve kamu binaları yenileniyor - Son Dakika

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