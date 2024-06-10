Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma seferberliği - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma seferberliği

Kırşehir'de esnaf ve hayırseverler, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için bir araya geliyor. Mahallede bulunan ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek hayırseverlerle buluşturulacak ve kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu dayanışma kampanyası mahalle sakinleri tarafından destekleniyor.

10.06.2024 15:42
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Kırşehir'de geleneksel haline getirdiği yardımlaşma seferberliğini Kurban Bayramı öncesinde 'Kurban Dayanışması'yla mahallesinde örnek olan esnaf, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi arasında gönül köprüsü kuruyor.

Yenice Mahallesi'nde 30 yıldır market işleten Mahmut Turan, mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi 3 kişiyi tespit ederek, Kurban Bayramı öncesinde hayırseverleri harekete geçirdi. Hayırsever kişiyle ihtiyaç sahibi arasında aracılık görevini üstlenen Turan, "Mahallemizde 3 aileyi belirledik ve yardımseverleri harekete geçirdik. Hayırsever kişiyle ihtiyaç sahibi kişiyi buluşturacağız. Kurbanı ihtiyaç sahibi kişi kendisi alacak. Kırşehir'de, 9 yıldır ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek 'Zenginden alıp fakire dağıtma' mantığıyla çalışma yürüyorum. Mahalleli de yaptığımız çalışmalarımıza destek sundu" diye konuştu.

Mahallede yaşayan Asım Tunç da, "Mahallemizde bulunan ve kurban kesmeyen ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek dayanışma kampanyası başlattık. Ekmek kampanyasını da mahalle bakkalımızla başlatmıştık. İhtiyaç sahibi herkesi mahallemizde gördük. Mahallemiz zenginleri de bizleri bu konuda destekliyor" ifadeleri kullandı.

30 Yıldır Ahiliğin dayanışma prensibini uygulayan Turan, mahalle muhtarlarıyla da ortak çalışmalar sergiliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma seferberliği - Son Dakika

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