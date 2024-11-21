Kırşehir'de Lüks Soba Talebi Artıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Lüks Soba Talebi Artıyor

Kırşehir\'de Lüks Soba Talebi Artıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kırşehir'de lüks soba satışlarında artış gözlemleniyor.

21.11.2024 15:32
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kırşehir'de soba satışlarında artış yaşanıyor.

Vatandaşlar; özellikle bağ, bahçe ve villa tarzı evlerde kullanıma uygun lüks sobalara ilgi gösteriyor. Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren soba satıcısı esnaf Yasin Bıyıklı, yeni nesil lüks sobaların vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti. Bıyıklı, "Bağ, bahçe ve villa tarzı evler için tasarlanan yeni nesil lüks sobalar son dönemde oldukça revaçta. Özellikle şık tasarımı ve yüksek ısınma kapasitesiyle dikkat çeken bu sobalar, müşterilerimizin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Soba satışları da güzel. Döküm, şömine, palet tipi sobalar çok satıyor" dedi.

Soba satıcısı Hamdi Yüksel ise fiyatların uygun olduğunu ifade ederek; "Fiyatlar düşündüğünüz kadar pahalı değil. Vatandaşların bütçesine uygun birçok seçenek sunuyoruz. Satışlarımız bu yıl oldukça iyi gidiyor. Geçen yıla oranla satışlar fazla. Eski binalarda yalıtım olmadığı için soğuk oluyor ve insanlar soba da yakıyor. Henüz kışı tam görmedik ama soba satışlarımızda artış var" diye konuştu.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte soba satışlarının daha da artması bekleniyor. Esnaflar; kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunduklarını belirtiyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Lüks Soba Talebi Artıyor - Son Dakika

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