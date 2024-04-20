Kırşehir\'de şehitler için mevlit okundu

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Şehitler Haftası etkinlikleri içerisinde Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve yakınlarının katılımıyla mevlit programı düzenlediklerini aktaran Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Kılıçaslan; "Bağımsızlık, milletimiz için her zaman her şeyin üzerindedir. Kurtuluş mücadelemizden bu güne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada hürce yaşayabilmemiz, yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Halis bir niyetle her zaman şehitlerimizin hatıralarını, isimlerini yaşatmak için çaba gösteriyoruz. 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda bu aidiyeti unutmamak ve aziz şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Mevlit ve duanın ardından şehit ailelerine helva ikram edildi. Programa şehit yakınları ve gaziler, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KIRŞEHİR